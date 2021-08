Die Polizei Neuburg meldet einen Betrugsversuch. Eine 70-Jährige erhielt die Aufforderung, für ihren verstorbenen Ehemann zu zahlen. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Ende Juli erhielt eine 70-Jährige ein vermeintliches Schreiben eines Inkassounternehmens, adressiert an ihren verstorbenen Ehemann mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe mehrerer hundert Euro. Anlass wäre die Teilnahme an Gewinnspielen gewesen, teilt die Polizei Neuburg mit. Die Frau erkannte demnach den Betrugsversuch, zahlte nicht und meldete den Vorfall stattdessen der Polizei. Es handelt sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche.

Betrugsversuch im Raum Neuburg: 70-Jährige soll für verstorbenen Ehemann zahlen

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Seien Sie bei unberechtigten Forderungen misstrauisch! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle. Bringen Sie Betrugsversuche zur Anzeige. (nr)