Neuburg

18:00 Uhr

Bilanz: 40.000 Gäste besuchten das Neuburger Freibad im Sommer

Plus Das Neuburger Freibad beeindet die Saison. Corona machte den Betrieb des Brandlbads nicht immer leicht, für den Besuch im Parkbad glaubt Bäderleiter Maik Müller an mehr Entspannung.

Von Anna Hecker

Das eine schließt, das andere öffnet, in Neuburg geben sich das Brandlbad und das Parkbad seit jeher die Klinke in die Hand. Zum 1. Oktober müssen nun also wieder die Badegäste das Freibad verlassen und dürfen ab sofort im Hallenbad ihre Runden drehen. Zum Wechsel zieht Bäderleiter Maik Müller eine Bilanz über die zweite Corona-Saison im Sommer und erklärt gleichzeitig, was es ab Herbst für Badegäste zu beachten gibt.

