Birdland: Roberto Negro wechselt zwischen kindlichen und erwachsenen Elementen

Plus Roberto Negros Musik schafft im Neuburger Jazzkeller die Spannung zwischen kindlich und erwachsen. Der Musiker überrascht im Birdland mit detailreichen Stücken.

Noch spannender als die Vita des Roberto Negro ist eigentlich nur die Musik dieses italienischen Pianisten und Komponisten: Nie lässt sich vorausahnen, wohin und wie sich seine detailreichen Stücke bewegen könnten. Ständig lockt der in Turin als Sohn eines Unternehmerpaars geborene, im Kongo aufgewachsene und heute in Frankreich lebende 40-Jährige seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf falsche Fährten. Mit lausbübischem Grinsen schlägt er einen Haken nach dem anderen, öffnet Wundertüte um Wundertüte. Es gehe ihm darum, sich und andere stets zu überraschen, wird er nach seinem umjubelten Konzert im Neuburger Birdland sagen.