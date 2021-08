Blumen, Wein und nette Geschichten zum Geburtstag in St. Augustin in Neuburg

Plus Etwas verspätet, aber nicht minder herzlich kamen die Grüße der Stadt Neuburg für Maria Sekinger und Kurt Schmidt ins Altenheim St. Augustin. Sie hatten beide 96. Geburtstag.

Sie war schon ein wenig enttäuscht, gab sie zu. Als alte Neuburgerin hatte sich Maria Sekinger gewundert, dass sie heuer von der Stadt scheinbar vergessen worden war. Denn zu ihrem 96. Geburtstag am Samstag, über den ihre Heimatzeitung bereits berichtet hat, gab es dieses Mal keinen offiziellen Blumenstrauß. Der kam erst am Montag, überreicht von 3. Bürgermeister Peter Segeth, der die Verspätung auch erklären konnte.