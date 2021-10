Bombensuche auf dem Fußballplatz des FC Zell/Bruck hinterlässt Spuren

Plus Der FC Zell/Bruck hadert mit dem Zustand seines Fußballplatzes. Der Neuburger Finanzausschuss entscheidet sich in der jüngsten Sitzung für Zuschüsse, aber keine neue Sanierung.

Eine Bombensuche ramponierte den Zeller Fußballplatz und heuer mussten auch noch kranke Bäume entlang des Hauptspielfeldes fallen. Die Stadt Neuburg greift dem FC Zell/Bruck unter die Arme, gewährt 8000 Euro Zuschuss für einen 100 Meter langen Zaun, 6600 Euro für neues Flutlicht und verstärkten Einsatz der Stadtgärtnerei.