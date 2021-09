Neuburg

13:27 Uhr

Briefwahl in Neuburg: Täglich ein Postkorb voller ausgefüllter Stimmzettel

Plus Tobias Hammer ist bei der Stadt Neuburg für die Organisation der Wahl am 26. September zuständig. Immer größer wird die Zahl der Briefwähler. Die ersten der 20.500 Wahlberechtigten haben ihr Kreuzchen schon gesetzt.

Von Manfred Rinke

Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Menschen sparen sich an einem Wahlsonntag den Weg an die Urne und setzen ihre Kreuzchen dafür lieber bequem und in aller Ruhe zu Hause. Das ist bei der bevorstehenden Bundestagswahl nicht anders. In Neuburg haben schon eine ganze Reihe der Wahlberechtigten ihre Kreuzchen gesetzt.

