Bücherschrank und Laternen am Spitalplatz demoliert: Polizei Neuburg bittet um Hinweise

Zwischen Samstag und Sonntag haben unbekannte Personen den Bücherkasten am Spitalplatz in Neuburg beschädigt. Wie die Polizei berichtet, sind außerdem zwei Laternen am Vorplatz der Hl-Geist-Kirche demoliert worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen telefonisch unter 08431/67110 zu melden. (nr)