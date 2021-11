Bürger mit Abfallentsorgung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen zufrieden

Plus Die Bewertung der Wertstoffhöfe im Kreis Neuburg-Schrobenhausen fällt laut einer Bürgerbefragung relativ gut aus. Was gelobt wurde und wo es noch Nachbesserungsbedarf gibt.

Für ihre Müllabfuhr und die Wertstoffhöfe erhalten die Kreisbetriebe von den Bürgern relativ gute Bewertungen. Die LQM Marktforschungs GmbH hatte unter anderem telefonisch 1000 Landkreisbürger befragt. „Wir sind schon stolz auf die Ergebnisse“, sagt Landrat Peter von der Grün (FW), „und etwas Gutes kann man auch weiter verbessern“.