Neuburg

20:00 Uhr

Bürgerbefragung bei "Neuburg leuchtet": Wie kann die Innenstadt aufgewertet werden?

Plus Die Neuburger Innenstadt soll attraktiver werden. Wie diese Gestaltung konkret und für die Zukunft aussehen soll, können Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden – und zwar bei „Neuburg leuchtet“.

Färberstraße, Neuburg. Absolute Innenstadtlage mit Cafés, Geschäften, Parkplätzen und Menschen. Aber ihr Konzept, so wie die Straße heute aussieht, entspricht der Vorstellung einer Innenstadt vor 30 Jahren, sagt Johann Habermeyer, zweiter Bürgermeister der Stadt. „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“ Also soll sie attraktiver werden, vitaler, interessanter, besser. Deshalb will die Stadt ganz konkret in den Dialog mit den Neuburgerinnen und Neuburgern treten – bei der Veranstaltung „Neuburg leuchtet“.

