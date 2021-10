Bürgerversammlung der Stadt Neuburg in der Parkhalle

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr veranstaltet die Stadt Neuburg heuer wieder eine Bürgerversammlung. Wer in der Parkhalle dabei sein will, für den gilt die 3G-Regelung. Es geht aber auch anders.

Die Stadt Neuburg veranstaltet am Montag, 22. November, ab 19 Uhr ihre allgemeine Bürgerversammlung. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr kann die Versammlung nun wieder in Präsenz abgehalten werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu in die Parkhalle eingeladen. Die gesamte Versammlung wird auch live als Onlinestream auf www.neuburg-donau.de angeboten.

Anfragen und Anträge zur Bürgerversammlung in Neuburg, müssen bis 5. November eingereicht werden

Anfragen und Anträge, die an dem Montagabend behandelt werden sollen, können bis spätestens Freitag, 5. November, schriftlich beim Hauptamt der Stadtverwaltung eingereicht werden. Per Post an: Stadtverwaltung Neuburg, Hauptamt, Karlsplatz A 12, 86633 Neuburg an der Donau. Per Mail an: buergerversammlung@neuburg-donau.de.

Für die Bürgerversammlung gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen getestet). Im gesamten Gebäude gilt Maskenpflicht (medizinische Maske). Am festen Sitzplatz darf die Maske dann abgenommen werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen zuverlässig gewahrt ist.

Die Tagesordnung für die Bürgerversammlung in Neuburg gliedert sich wie folgt