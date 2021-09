Neuburg

Bummeln, staunen, impfen: Das war der Auftakt von "Neuburg leuchtet"

Zum Auftakt von „Neuburg leuchtet“ am Freitagabend verwandelte sich die Neuburger Innenstadt in einen Laufsteg. Auch sonst wurden den Besucherinnen und Besuchern diverse Aktionen geboten. Viele Lichter und Strahler schafften eine besondere Atmosphäre.

Plus Nach Monaten der Pandemie wirkt "Neuburg leuchtet" zum Auftakt wie ein Befreiungsschlag. Neben Flanieren und Einkaufen lassen sich Besucher impfen – und entscheiden über die Zukunft der Innenstadt.

Von Andreas Schopf

Freitagabend in der Neuburger Innenstadt. Plötzlich sind da Empfindungen, die schon lange nicht mehr da waren. Menschen, viele Menschen, auf einem Fleck. Dazu Musik, Bässe, Lichter, gut besuchte Verkaufsstände am Straßenrand. Schon in normalen Zeiten wäre „Neuburg leuchtet“ ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Nach mehreren Corona-Wellen und gefühlt ebenso vielen Lockdowns ist das Event so etwas wie ein Befreiungsschlag.

