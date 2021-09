Bundestagswahl 2021: Grünen-Kandidat Joachim Siebler setzt sich für das Donaumoos ein

Plus Er spricht sich gegen den B16-Ausbau und für die Renaturierung des Donaumooses aus: Joachim Siebler tritt bei der kommenden Bundestagswahl für das Bündnis 90/Die Grünen an. Das ist seine Agenda.

Im Grunde genommen, sagt Joachim Siebler, sei es der klassische Weg zu den Grünen gewesen. Denn der 51-Jährige aus Etting wurde durch eine Bürgerinitiative Mitglied seiner jetzigen Partei. Eine Initiative, die sich damals, um das Jahr 2009, kollektiv gegen die Nordumgehung Gaimersheim ausgesprochen hat. „Danach bin ich bei den Grünen hängengeblieben.“ Und jetzt – nach zehn Jahren Mitgliedschaft – will er als deren Direktkandidat in den Bundestag einziehen.