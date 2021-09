Bus und Zeiten: Was Eltern und Schüler in Neuburg zum Schulbeginn wissen müssen

So läuft der erste Tag an den Neuburger Grundschulen samt Mittelschule - und das sind die Änderungen im Schulbusfahrplan.

Der Unterricht an den Neuburger Grundschulen und der Mittelschule beginnt am Dienstag, 14. September. Die Stadt weist noch einmal auf die Regelungen für die einzelnen Schulen hin, und das Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass das neue Schuljahr Änderungen in den Schulbusfahrplänen mit sich bringt.

Die Regelungen für die einzelnen Schulen:

Grundschule im Englischen Garten Die Schulanfänger sollen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigten auf dem Hof vor der Schule einfinden. Um 8.30 Uhr Gruppe 1 und 10 Uhr Gruppe 2. Über die Gruppen werden die Eltern einzeln informiert. Die Schüler der Klassen 2 bis 4 gehen direkt in ihr bekanntes Klassenzimmer. Die Schüler der 3. Klassen werden bei ihrem alten Klassenzimmer von der neuen Lehrkraft abgeholt. Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis 4 ist um 11.20 Uhr.

Grundschule Am Schwalbanger Die Schulanfänger sollen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigten in der Aula der Schule einfinden. Über die genaue Zeit werden die Eltern einzeln informiert. Die Schüler der Klassen 2 bis 4 finden sich um 8 Uhr in der Aula der Schule zur Klasseneinteilung ein. Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis 4 ist um 11.25 Uhr.

Grundschule Neuburg-Ost Die Schulanfänger sollen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigten um 9 Uhr in der Aula an der Berliner Straße einfinden. Die Schüler der Klassen 2 bis 4 finden sich um 8 Uhr vor der Aula, bei schlechtem Wetter in der Aula zur Klasseneinteilung ein. Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis 4 ist um 11.15 Uhr.

Mittelschule Neuburg Die Schüler finden sich um 7.45 Uhr vor den Schulgebäuden der Mittelschule ein. Dort erfolgt die Klasseneinteilung. Unterrichtsschluss für alle Klassen ist um 11.15 Uhr.

Änderungen im Schulbusfahrplan: Das Schuljahr 2021/2022 bringt Änderungen in den Schulbusfahrplänen mit sich. Dabei ist auch die Anbindung der neuen Paul-Winter-Realschule am Kreuter Weg berücksichtigt. Zudem werden voraussichtlich bis 23. Dezember die Corona-bedingten Zusatzbusse eingesetzt. Für folgende Verkehrsunternehmen gelten geänderte Fahrpläne, die rechtzeitig zum Schulbeginn am 14. September 2021 auf der jeweiligen Homepage eingesehen werden können:

RBA Regionalbus Augsburg:

https://www.rba bus.de/linienfahrplaene

Jägle Verkehrsbetriebe GmbH (Sandner Bus und A. Seitz Omnibusunternehmen):

http://jaeglebus.de/inex.php?id=72

Josef Spangler OHG:

https://www.spangler touristik.net/linienauskunft.htm. (nr)