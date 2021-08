Neuburg

19:55 Uhr

Chlorung in Neuburg geht weiter: „Man kann das Wasser ohne Probleme trinken“

Weil zuletzt der gefährliche Keim Pseudomonas aeruginosa gefunden wurde, läuft nach einem Abkochgebot nun die Desinfektion der Leitungen mit Chlor. Betroffen sind rund 26.000 Bürger in Neuburg, Oberhausen und in einer Straße im Rohrenfelser Ortsteil Ballersdorf. Johannes Donhauser, Leiter des Gesundheitsamtes, will Ängste und Vorbehalte nehmen.

Plus Gesundheitsamtsleiter Johannes Donhauser spricht über die Chlorung des Trinkwassers in Neuburg und will Ängste nehmen. In einem Bereich bereitet das Wasser offenbar Probleme.

Von Andreas Schopf

Herr Donhauser, seit Wochen wird in Neuburg das Leitungswasser gechlort – und die Chlorung wird weiter anhalten. Trinken Sie aktuell Wasser aus dem Hahn?

