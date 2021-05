Corona-Lockerungen: In Neuburg sind wieder größere Hochzeiten erlaubt

Die Corona-Zahlen gehen nach unten, das wirkt sich in Neuburg auch auf den Bereich Hochzeiten aus. Es sind nun wieder mehr Personen bei Trauungen zugelassen.

Der sprichwörtlich schönste Tag im Leben durfte coronabedingt zuletzt nur im kleinsten Kreise begangen werden. Eine Reduzierung auf maximal fünf Personen inklusive Trauzeugen stellte für viele Heiratswillige eine Belastung dar, die oftmals nur mit Unmut hingenommen wurde. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat sich im Bewusstsein der Schwierigkeiten Ende April unmittelbar an Gesundheitsminister Klaus Holetschek als auch Innenminister Joachim Herrmann gewandt. In Schriftform hat er die Probleme aufgezeigt und gleichzeitig Lösungsvorschläge unterbreitet, teilt die Stadt mit. Erfreulicherweise stießen die Anregungen aus Neuburg auf Gehör und so gelten ab sofort neue und lockerere Regelungen.

Hochzeit in Neuburg: Die Regelungen werden gelockert

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren den Ruf als besonders attraktive Hochzeitsstadt erarbeitet und erleben bei unseren Trauungen natürlich auch die Enttäuschungen aufgrund der bis dato sehr strengen Teilnahmebeschränkungen“, erklärt Gmehling und ergänzt: „Es war mir als OB, der auch gerne Trauungen vornimmt, ein besonderes Anliegen, mich jetzt bei sinkenden Inzidenzzahlen auch für die Heiratswilligen einzusetzen. Schön, dass das Innenministerium rasch und zielführend reagiert hat.“

Ab sofort sind bei standesamtlichen Trauungen gemäß den staatlichen Vorgaben je nach Örtlichkeit wieder mehr Teilnehmer zugelassen. So dürfen bei den klassischen Eheschließungen im Trauungszimmer der Harmonie wieder bis zu zehn Personen inklusive Brautpaar und Trauzeugen dabei sein. In externen Örtlichkeiten, wie etwa Arcoschlösschen, Burgwaldhof, Kongregationssaal, Marstall oder Schlösschen Hessellohe, sind bis zu 20 Teilnehmer möglich.

Bis zu zehn bzw. 20 Teilnehmer für Hochzeiten in Neuburg

Generell gelten für die Teilnehmer Maskenpflicht sowie die Abstandsregel. Zudem muss das Brautpaar im Vorfeld einer Trauung eine Gästeliste mit Kontaktdaten vorlegen. Es wird um Verständnis gebeten, dass ein oftmals üblicher Sektumtrunk im Bereich der Harmonie beziehungsweise auf dem Karlsplatz nicht möglich ist. Zu den detaillierten und individuellen Regelungen geben die Mitarbeiter des Neuburger Standesamtes Auskunft, unter Telefon 55-319 oder -312 bzw. standesamt@neuburg-donau.de. Aktualisierte Infos gibt es auch unter www.neuburg-donau.de/leben/heiraten-in-neuburg. (nr)

