Corona-Lockerungen: Missverständnis über Öffnungstermin

Die Aufregung war groß, nachdem Landrat Peter von der Grün am Samstag verkündete, dass sich die Lockerungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verzögern. Dabei hatte er nur ein Schreiben falsch interpretiert.

In Corona-Zeiten ist man ja einiges an Verwirrung gewöhnt, aber das, was am Wochenende in Bezug auf die möglichen Öffnungsschritte ablief, bedeutete einen neuen Höhepunkt.

Eines vorab: Außengastronomie, Kinos und Theater dürfen ab Dienstag, 11. Mai, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder öffnen. Und auch im Sportbereich sind Lockerungen möglich.

Außengastronomie darf in Neuburg ab Dienstag öffnen

Der Landkreis hatte bereits am Samstag die 7-Tage-Inzidenz von 100 für fünf Tage in Folge unterschritten und damit die vorgegebene Maßgabe der Staatsregierung für Öffnungsschritte erfüllt. Das Landratsamt hatte daher noch vor dem Wochenende einen Entwurf für die weiteren Öffnungsschritte bei den übergeordneten Behörden zur Freigabe eingereicht, jedoch zunächst keinerlei Rückmeldung erhalten. Freitagnacht bekam das Landratsamt dann zuerst ein Schreiben des Gesundheitsministeriums, in dem stand, dass ab dem achten Tag nach Unterschreiten geöffnet werden kann.

Ein Schock für den Landrat, aber auch für alle Gastronomen und Kulturschaffenden, die sich bereits seit einigen Tagen, seit absehbar war, dass Neuburg-Schrobenhausen am Wochenende die Maßgaben für Lockerungen erfüllen würde, auf einen Neu-Start vorbereitet haben. Lebensmittel wurden bestellt, Personal aus der Kurzarbeit zurückgeholt, Dienstpläne aufgestellt. Schließlich wollten spätestens zum Feiertag am Donnerstag viele Gastronomen wieder Gäste im Außenbereich empfangen.

Die Inzidenz in Neuburg liegt seit über fünf Tagen unter 100

Bei den lokalen Politikern – selbst überrascht von der vermeintlichen Änderung – liefen die Telefone heiß. Viele Gastronomen waren außer sich. Am Samstagabend konnte das Missverständnis schließlich geklärt werden, wie Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber berichtet. Das Schreiben des Gesundheitsministeriums enthielt eine unglückliche Formulierung, die das Landratsamt missinterpretiert hat: Nach fünf Tagen unter einer Inzidenz von 100 kann das Landratsamt den Antrag auf Öffnung stellen, so dass es dann nach der Dauer, die es für eine Genehmigung braucht, am achten Tag zu Öffnungen kommen kann.

Am Samstagabend trudelte im Landratsamt dann die heiß ersehnte Genehmigung ein. Das Einvernehmen für die weiteren Öffnungen wurde erteilt, sodass der Landkreis die erforderliche Allgemeinverfügung auf den Weg bringen kann.

Öffnungsschritte werden in Neuburg sehr herbeigesehnt

Bleibt die 7-Tage-Inzidenz weiterhin unter 100, kann ab Dienstag, 11. Mai die Außengastronomie im Landkreis öffnen, ebenso wie Theater und Kinos. Zudem sind der kontaktfreie Sport im Innenbereich sowie der Kontaktsport im Außenbereich wieder möglich.

Allerdings: Sollte die 7-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen wieder über die 100er-Marke steigen, müssen die weiteren Öffnungsschritte erneut auf den Prüfstand gestellt werden.