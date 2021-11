Neuburg

24.11.2021

Corona-Regeln: Ins Fitnessstudio geht es auch in Neuburg nur noch mit 2G-Plus

Trotz gutem Hygienekonzept: Die neuen Coronaregelungen, die in Bayern seit Mittwoch gelten, treffen unter anderem die Fitnessstudios in Neuburg hart. Denn dort gilt nun die sogenannte 2G-Plus-Regel, die besagt, dass auch Geimpfte und Genesene nur noch mit einem negativen Schnelltest trainieren dürfen. Die verunsichert laut Studiobetreibern die Kunden und Kundinnen enorm und treibt die Kündigungszahlen von Mitgliedschaften nach oben.

Plus Immer mehr Betriebe und Vereine in Neuburg sehen sich mit der 2G-Plus-Regel konfrontiert. Während bei den Kunden die Verunsicherung wächst, macht sich bei Unternehmern Ärger breit.

Von Anna Hecker Und Michael Kienastl

Fitnessstudio, Kosmetik, Vereine, die neuen Coronaregelungen, die seit Mittwoch in Bayern gelten, haben flächendeckende Auswirkungen auf zahlreiche Unternehmer und Organisationen in Neuburg. In vielen Bereichen gilt nun die 2G-Plus-Regelung, doch auch mit der 2G-Regel merkt man eine spürbare Verunsicherung bei Kunden und Betreibern, zeigt die Nachfrage bei einigen Unternehmern. Vor allem die Enttäuschung, dass auch ein gutes Hygienekonzept nicht vor Einschränkungen und drohenden Schließungen schützt, sorgt für Unverständnis und Ärger.

