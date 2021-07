Neuburg

Corona-Ungerechtigkeiten: Diese Neuburger Händler beschweren sich in München

Plus Die Neuburger Blumenhändler Konrad und Sabine Thöndel schickten zwei Petitionen an den Landtag, um sich über Lockdown-Ungerechtigkeiten zu beschweren. Jetzt bekamen sie eine Antwort.

Von Andreas Schopf

Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Bayern ein strenger Lockdown herrschte. Bestimmte Geschäfte durften zeitweise gar nicht oder nur mit Einschränkungen öffnen. Während kleinen Einzelhändlern damit die Hände gebunden waren, verkauften Supermärkte und Drogerien ein breites Warenangebot. Ein Umstand, der während des Lockdowns immer wieder viel Kritik hervorrief. Auch die Neuburger Blumenhändler Konrad und Sabine Thöndel waren gefrustet. So sehr, dass sie sich mit zwei Petitionen im Bayerischen Landtag beschwerten. Jetzt bekamen sie eine Antwort – vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

