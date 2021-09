Corona nimmt die Atmosphäre: Die Neuburger Weinbörse ist abgesagt

Corona-Regeln und strenges Hygienekonzept erschweren die Bedingungen für die Neuburger Weinbörse. Die Veranstaltung ist für dieses Jahr nun abgesagt.

„Wir möchten unbedingt“. Das hat Ina Bergbauer-Zagel im Juni betont. Der Wunsch der Organisatorin, die Neuburger Weinbörse in diesem Jahr stattfinden zu lassen, war groß. Die Planungen dafür liefen. Doch nun ist es offiziell: Die Veranstaltung, die vom 12. bis 13. November geplant war, ist abgesagt.

Aktueller Anlass für diese Entscheidung ist ein nochmaliges, ausführliches Gespräch mit den zuständigen Beauftragten des Neuburger Landratsamts bezüglich Veranstaltungen und Corona-Regeln, teilt Bergbauer-Zagel mit. „Wenn wir den ganz besonderen Flair der Veranstaltung beibehalten wollen und den Besuchern nicht mit einem strengen Hygienekonzept, also mit Abstandsregeln, Sitzordnung und Maskenpflicht beim Weinausschank am Stand, die fröhliche und entspannte Atmosphäre nehmen, gibt es leider keine Möglichkeit, die Weinmesse für eine größere Personenzahl möglich zu machen“, betont die Veranstalterin.

Außerdem habe sie Rücksprache mit Winzern und Weinagenturen gehalten, die ihre Weine an der Messe vorgestellt hätten. „Diese haben mir mitgeteilt, dass momentan deutschlandweit und auch im benachbarten Ausland alle Verkostungen für den Endverbraucher und auch sämtliche Weinfachhandelsmessen abgesagt wurden.“ Was die Pandemie im November macht, könne jetzt noch niemand voraussagen. „Wenn man nach der Prognose der Virologen geht, schaut es jedoch nicht so aus, als dass sich die Lage im Herbst entspannen würde.“ Bergbauer-Zagel hofft auf das nächste Jahr. Vom 4. bis 5. November 2022 soll die Neuburger Weinbörse dann wieder stattfinden.

Mit der Absage der Weinbörse fällt die Veranstaltungsreihe der Neuburger „Herrschaftszeiten“, zu der bislang vier Events zählten, endgültig auseinander. Die Mut-zum-Hut-Schau ist nach Ingolstadt abgewandert, der Neuburger Töpfermarkt ist bereits abgesagt. Einzig die Neuburger Barockkonzerte werden planmäßig im Oktober über die Bühne gehen. (nr, ands)

