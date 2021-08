Coverband verbreitet AC/DC-Stimmung im Vogelsang Weichering

Plus Der Biergarten des Weicheringer Vogelsangs verwandelte sich mit der Coverband AC/ID in einen Hard-Rock Tempel – bis ein Gewitter das Konzert vorzeitig beendete.

Australische Altrocker und bayerische Biergarten-Atmosphäre - wie gut das zusammenpasst, mag man sich vielleicht fragen. Die Antwort: erstaunlich gut. Der Beweis: Das Konzert der AC/DC-Coverband AC/ID im Vogelsang in Weichering am vergangenen Freitagabend.