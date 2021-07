Neuburg

30.06.2021

DHL nimmt neue Packstation in Neuburg in Betrieb: Hier steht sie

In Neuburg hat DHL Paket nun eine weitere Packstation in Betrieb genommen.

DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen jetzt eine weitere Packstation mit 56 Fächern in Neuburg in Betrieb genommen.

Die neue modulare Packstation in der Augsburger Straße 130 (Penny Markt) ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich, teilt das Unternehmen mit. Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete auch einfach und bequem ihrem Paketzusteller mitgeben. Packstation in Neuburg: Hier können Pakete rund um die Uhr eingeliefert werden Über Packstationen können rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Für rund zwölf Millionen registrierte Kunden alleine in Deutschland ist die DHL-Packstation beim Online-Einkauf nicht mehr wegzudenken. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. (nr)

