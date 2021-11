Das 11. Birdland Radio Jazz Festival geht in den Endspurt

Mit drei Konzerten geht das 11. Birdland Radio Jazz Festival in Neuburg zu Ende. Zum Schluss gibt es Pianomusik, das Bandoneon und eine junge Jazzformation aus Deutschalnd.

Endspurt beim 11. Birdland Radio Jazz Festival in Neuburg. Die drei letzten Konzerte gestalten am Donnerstag das Anke Helfrich Trio & Adrian Mears sowie am Freitag Louise Jallu mit aktuellem Quartett und am Samstag Timo Vollbrecht in Quartettbesetzung.

Anke Helfrich tritt am Donnerstag im Birdland auf

Seit vielen Jahren zählt Anke Helfrich zu den herausragenden Pianistinnen Europas. Wenn die Musikerin nach neun Jahren nun wieder im Birdland vorbeischaut, dann will sie beweisen, dass sich sie und ihr Spiel weiterentwickelt haben. In jeder Formation gewährt sie ihren Partnern Platz, lässt diesmal Dietmar Fuhr den Kontrabass Schleifen knüpfen und Jens Düppe den Groove in alle Einzelteile zerlegen, während Posaunist Adrian Mears eine eigenwillige Klangfarbe unter das Trio mischt. Es geht um Vertrautheit, die Beschäftigung mit der Jazzgeschichte, mit Monk, aber auch mit Bud Powell, Horace Silver, Chick Corea oder Les McCann.

Mit dem Bandoneon steht Louise Jallu am Freitag in Neuburg auf der Bühne

Bislang kannten wir das Bandoneon, diese argentinische Variante des Knopf-Akkordeons, nur in den Händen von Männern, meist betagten wie dem großen Astor Piazzolla oder Dino Saluzzi. Nun schickt sich mit der 26-jährigen Louise Jallu eine Frau an, in die einstige Männerdomäne vorzudringen. Das französische Ausnahmetalent – Schülerin von Juan Jose Mosalini und Cesar Stroscio – konzentriert sich auf die konzertante, avantgardistische Tangomusik. Dabei streift sie in den Gefilden des Jazz, nimmt Anleihen bei Bartok oder Strawinsky, wagt Exkurse in freie Improvisation und brilliert mit würdigen Hommagen auf Legenden des alten Tango wie Enrique Delfino und natürlich Astor Piazzolla. Mit dem Violinisten Kasten Hochapfel, dem Pianisten Grégoire Letouvet und dem Kontrabassisten Alexandre Perrot weiß sie die idealen Mitstreiter an ihrer Seite, um ein Konzert zu einem hochemotionalen Erlebnis werden zu lassen.

Am Samstag ist Timo Vollberth in Neuburg zu hören

Schon traditionell steht in der „Jazznight“, deren zweiter Teil live im Rahmen der Berichterstattung über das Birdland Radio Jazz Festival auf Bayern 2 Radio übertragen wird, eine junge deutsche Nachwuchsformation im Fokus. Diesmal fiel die Wahl auf den Saxofonisten Timo Vollbrecht. Wohnhaft in Brooklyn und verwurzelt in Berlin, bewegt sich Vollbrecht am liebsten an der Schnittstelle von komponierter und improvisierter Musik. Musikalisch verfolgt der 36-Jährige eine behutsam konzipierte Klang-Vision. Vollbrechts melodiöse Kompositionen setzen sich über Genre-Grenzen hinweg, indem sie Jazz mit Elementen aus Post-Rock, Indie, Neuer Musik, Experimental und instrumentalem Songwriting verbinden. Gefeiert wird Vollbrecht, der in Neuburg mit der Band Magic Fly um Gitarrist Keisuke Matsuno, Keyboarder Elias Stemeseder und Schlagzeuger Dayeon Seok auftritt, für seinen warm-timbrierten Ton, in den „man sich wie in eine warme Decke hüllen kann“, wie das Fachmagazin Jazz thing lobte.

