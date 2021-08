Das Dozentenkonzert Jazz der Neuburger Sommerakademie ist wie ein Sommergewitter

Plus Das Dozentenkonzert Jazz im Neuburger Stadttheater zeigt zahlreiche Facetten der Musiker. Neben den Instrumentalstücken präsentiert Esther Kaiser außergewöhnliche Gesangselemente.

Und eins, und zwei und eins zwei – los geht‘s! Fingerschnippend eröffnen die Musiker das Dozentenkonzert Jazz im Rahmen der Neuburger Sommerakademie. Beschwingt, melancholisch, ein Potpourri der Gefühle. Und das Ganze von solch überbordender Spielfreude, dass die Zuschauer im Stadttheater sich gerne von der Musik so formen lassen, wie es den Künstlern da oben auf der Bühne gerade gefällt.