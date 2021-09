Neuburg

20:00 Uhr

Das Nachtleben in Neuburg kann wieder starten

Plus Am 1. Oktober dürfen wieder Clubs und Diskotheken öffnen. Tanzen ohne Abstand und freies Bewegen ohne Maske sind wieder erlaubt. Warum manche Lokale am ersten Wochenende trotzdem noch geschlossen bleiben.

Von Claudia Stegmann

Eineinhalb Jahre war die Sonderbar im wahrsten Sinne des Wortes eingemottet. Die Fenster des kleinen Clubs am Fuße der Neuburger Altstadt waren mit schwarzer Folie abgeklebt, dahinter wurde die subtil ranzige Luft vakuumiert, die so typisch für alte Gemäuer ist. An diesem Wochenende könnte wieder Leben in die Sonderbar einkehren, die Discokugel könnte sich wieder drehen und an der Bar könnten sich Gäste wieder ein Bier oder einen Mojito bestellen – wenn, ja wenn Sebastian Bollinger wüsste, unter welchen Bedingungen er seine Bar betreiben darf. Müssen die Gäste Abstand halten? Dürfen sie tanzen? Gibt es eine Maskenpflicht? Fragen über Fragen, auf die er erst einen Tag vor dem angekündigten Öffnungstermin am 1. Oktober Antworten bekommt. „Das ist ein Riesenwitz“, kritisiert er das Vorgehen der Regierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

