Das beste Fassbier der Neuburger Brauerei Juliusbräu ist weggeschüttet worden

Plus Neuburgs einzige Brauerei verliert in der Pandemie erheblich Umsätze und muss literweise Bier wegschütten. Für die Studierenden kommt jetzt ein „NeuCaBi“-Bier von Juliusbräu.

Keine Flaschen mehr, zu wenig Tragekisten und fassweise frisches Bier weggeschüttet - für die Neuburger Juliusbrauerei war 2021 ein wirtschaftlich miserables Jahr. „Wir wollen aber nicht jammern“, sagt Firmenchefin Gabriele Bauer und kündigt für 2022 erhebliche Investitionen an.