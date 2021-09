Neuburg

11:55 Uhr

Das beste Gesellenstück in Neuburg ist von einer Schreinergesellin

Plus Ein Gesellenstück begleitet die Macher ein Leben lang. Jetzt gab es für die frisch Gekürten jungen Frauen und Männer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auch noch Preise.

Von Manfred Dittenhofer

Die fünf besten Gesellenstücke sind im Grunde alle von Siegern. Denn ihre Gesellenstücke wurden dieses Jahr bei dem Wettbewerb „Die gute Form“ der Schreinerinnung von einer unabhängigen Jury bewertet und prämiert. Am Ende aber kann es nur einen Sieger geben. Und das ist heuer – wie auch im letzten Jahr – wieder eine Siegerin. Birgit Stegmeir aus Oberhausen lernte bei der Schreinerei Appel in Unterhausen das Schreinerhandwerk. Mit ihrem Sideboard für Plattenspieler in Rüster, einem Ulmen-Holz, wird sie beim Landeswettbewerb den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen