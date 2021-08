Neuburg

vor 25 Min.

Das müssen Vierbeiner bei der Jagdhundeprüfung in Neuburg können

Plus Bei der Jagdhundeprüfung in Neuburg zeigen die Vierbeiner ihr Können. Welche Aufgaben sie absolvieren müssen.

Von Manfred Dittenhofer

Hati sitzt am Ufer. Alle seine Sinne sind gespannt. Hati weiß, dass es jetzt auf ihn ankommt. Er wartet nur auf das Zeichen seines Frauchens. Der Chesapeake Bay Retriever ist ein Profi, was die Jagd angeht. Seine Aufgabe ist es, für Jägerin Eva Hippeli eine geschossene Ente in dem gegenüberliegenden, schilfbewachsenen Donauufer zu finden. Der Rüde ist ein ausgebildeter Jagdhund. Die Szene spielte sich im Rahmen der Jagdhundprüfung „Prüfung nach dem Schuss“ am Sonntagvormittag am Donauufer bei Riedensheim ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen