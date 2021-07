Das neue Kinderhaus in Neuburg kann endlich seine Eröffnung feiern

Plus Sei Januar werden im naturnahen, inklusiven Haus für Kinder neben den Neuburger Stadtwerken Buben und Mädchen betreut. Warum die Eröffnungsfeier erst jetzt zelebriert werden konnte.

Versteckt hinter einem grünen Dickicht aus Bäumen und Sträuchern, gleich neben den Neuburger Stadtwerken, liegt es da in seiner ganzen Pracht: das neue naturnahe, inklusive Haus für Kinder unter der Trägerschaft des Vereins Frühförderung. Obwohl dort bereits seit Januar 35 Kinder täglich betreut werden, konnte die Einrichtung erst jetzt feierlich eröffnet werden, Corona hatte eine frühere Umsetzung nicht möglich gemacht.