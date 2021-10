Der Campus: Eine große Chance für Neuburg

Plus Es brauchte Geduld, bis entschieden war, dass ein Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt nach Neuburg kommt. Daraus sollte die Stadt etwas machen.

Wer vor zwölf Jahren die Ankündigung der damaligen Landtagsabgeordneten Christine Haderthauer vernommen hat, runzelte erst einmal ungläubig die Stirn. Bis Ende 2019 sollte die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne am Donauwörther Berg in Neuburg aufgelöst werden. Trotz der Zweifel war die Freude darüber nicht nur im Rathaus groß. Damals wusste in Neuburg allerdings noch niemand, was sich auf dem Areal entwickeln würde. Horst Seehofer vielleicht schon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen