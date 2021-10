Neuburg

Der Gaucho am Piano: Filmische Eindrücke mit Pablo Ziegler im Neuburger Birdland

Gern gehörter Musiker im Birdland Jazzclub: Pablo Ziegler, der Gaucho am Piano, ist inzwischen 77 Jahre alt.

Plus Pablo Ziegler, Quique Sinesi und Martin Sued zelebrieren den Augenblick des Innehaltens im Birdland in Neuburg. Und im Kopf des Publikums laufen Bilder von leeren Fabrikhallen in Buenos Aires.

Von Reinhard Köchl

Das ist kein Jazz. Auch wenn der Jazz das, was Pablo Ziegler, Quique Sinesi und Martin Sued an diesem besonderen Abend wie einen fülligen Klangteppich im Hofapothekenkeller ausbreiten, immer schon gerne adaptieren wollte. Aber der Tango lässt sich nun mal nicht zähmen, eingliedern, vermischen oder gar schlucken. Er bleibt immer die Volksmusik Argentiniens, der Tanz der Emotionen, egal in welcher Form, ob als Milonga oder als Tango Nuevo, Letzterer von dem großen Astor Piazzolla zu Weltruhm geführt und auch diesmal der Gradmesser für dieses Konzert.

