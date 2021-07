Neuburg

vor 2 Min.

Der Neuburger Künstler Viktor Scheck verwandelt eine Hauswand in ein "Paradies"

Mit bunten Farben schafft Viktor Scheck einen Traum von Tieren, Pflanzen und Ornamenten beim Hotel Bergbauer in Neuburg.

Plus Viktor Scheck hat sich an einer Wand bei dem Neuburger Hotel Bergbauer verewigt. Mit bunten Farben erweckte der Künstler Blumen und Tiere zum Leben. Wie so eine "heile Welt" entsteht.

Momentan – und sicher auch nach der Fertigstellung – ist was los in der Fünfzehnerstraße, rund um das fantasie- und stilvoll renovierte Hotel Bergbauer. Die Leute bleiben stehen, gucken, suchen das Gespräch mit dem Künstler, der da gerade mit seiner „Kunst am Bau“ – im privaten Bereich – einen Eyecatcher der besonderen Art schafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .