Der Neuburger Kulturausschuss unterstützt die neuen Förderrichtlinien

Plus In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Kultur- und Tourismusausschuss in Neuburg mit den Kulturförderrichtlinien. Außerdem ging es um den städtischen Kunstbesitz.

Von Anna Hecker

Was ist Kunst und was kommt weg? Und welche Kunst beziehungsweise Kultur soll in Neuburg eigentlich gefördert werden? Dies waren die zentralen Fragen, um die sich die Diskussionen in der jüngsten Sitzung des Neuburger Kultur- und Tourismusausschusses drehten. Bevor die Gremiumsmitglieder sich dazu in kontroversen Gesprächen äußerten, wurde aber zunächst ganz harmonisch ein Projekt thematisiert, welches das Neuburger Rathaus betrifft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

