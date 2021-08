Der Neuburger Kunstkreis entscheidet sich wieder für eine Dreier-Spitze

Plus Der Neuburger Kunstkreis wählte in der jüngsten Jahresversammlung sein Vorstandsteam. Dabei kam ein Vorsitzender zum Führungsteam neu mit dazu - Märkl gibt sein Amt weiter.

Der Neuburger Kunstkreis hat sich nach coronabedingter Pause im vergangenen Jahr wieder zu einer Jahresversammlung getroffen und seine Gremien neu gewählt. Die zwanzig anwesenden Mitglieder mussten nach den Jahresberichten von Vorstand und Kassiererin das Vorstandsteam samt Beisitzern und Jury neu bestimmen.