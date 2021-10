Neuburg

07:00 Uhr

Der Neuburger Kunstkreis eröffnet seine Jahresausstellung

Frisch wie der Sommer selbst: In der Jahresausstellung des Neuburger Kunstkreises lässt sich in verschiedene Welten eintauchen.

Plus Der Kunstkreis Neuburg zeigt seine Jahresausstellung. Die Werke aus unterschiedlichen Stilrichtungen erlauben eine Reise in andere Welten. So auch eine Gedankenreise zur „Schwarzen Materie“.

Von Elke Böcker

Es macht richtig Freude, die aktuelle Jahresausstellung des Kunstkreis Neuburg an der Donau e. V. zu besuchen. Nicht nur, weil ein Besuch mit 3G-Regel und deshalb ohne Maske möglich ist, sondern vor allem, weil 34 Künstlerinnen und Künstler bis zum 24. Oktober Einblick in ihre fruchtbare Arbeit geben.

