Der Neuburger Sommerpark findet nun doch statt

Nach langem Hin und Her kann der Neuburger Sommerpark als Volksfestersatz doch noch stattfinden. Was die Stadt genau geplant hat.

Der Weg bis zu dieser Nachricht gleicht tatsächlich einer Achterbahnfahrt, aber seit Freitagmittag steht fest, dass der Neuburger Sommerpark stattfinden wird. Vorausgegangen war für die Stadt Neuburg als Veranstalter die Hoffnung auf ein reguläres Volksfest, der Umschwung auf einen Vergnügungspark, eine erste Versagung durch das Landratsamt sowie nach Intervention des Wirtschaftsministeriums eine letztliche Genehmigung am gestrigen Donnerstag. Am Freitag haben Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Marktreferent Manfred Enzersberger entschieden, den Vergnügungspark vom 23. Juli bis 1. August durchzuführen.

Der Neuburger Sommerpark wird als sogenannter temporärer Freizeitpark auf dem Volksfestplatz stattfinden und rund 20 Schaustellern und Fieranten die Möglichkeit geben, ihrem Gewerbe nachzugehen. Neben einem Biergarten wird es auch Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Karussells sowie Wurfbuden und allerlei Speisenangebote geben. Das Stadtratsgremium hatte im Falle einer Genehmigung sein einstimmiges Votum dazu gegeben.

Die Stadt Neuburg darf nun doch den Sommerpark auf dem Volksfestplatz realisieren

„Es freut mich sehr, dass wir unseren arg gebeutelten Schaustellern eine Arbeitsgrundlage geben und unseren Bürgerinnen und Bürgern ein Freizeitangebot machen können“, betont Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling und ergänzt: „Meine Verwaltung hat hier Beachtliches geleistet und steht mit einer Vorbereitungszeit von gerade einmal zwei Wochen vor einer Mammutaufgabe. Ich möchte hier mein größtes Lob aussprechen.“

Auch Markreferent Manfred Enzersberger ist mit dem glücklichen Ausgang mehr als zufrieden: „Wir helfen damit einer wichtigen Branche und setzen für die Bevölkerung auch ein wichtiges Zeichen in Richtung Normalität.“

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling spricht von einer Mammutaufgabe bei der kurzfristigen Umsetzung

Selbstverständlich liegt der Veranstaltung ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept zugrunde. Das besagt unter anderem, dass das Areal eingezäunt wird, eine Registrierung stattfinden muss und maximal 1.500 Personen gleichzeitig anwesend sein dürfen. Über die städtische Homepage www.neuburg-donau.de kann man sich bereits zu Hause einen Überblick zum Besucherstand machen. Darüber hinaus gelten die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Die genauen Maßgaben werden im Vorfeld bekanntgegeben und vor Ort ausgeschildert.

Der Neuburger Sommerpark gleicht ähnlichen Veranstaltungen in Dachau, Vaterstetten oder Höchstadt an der Aisch. In der Region ist Neuburg die einzige Stadt mit einem Angebot dieser Art. Biergartenbetreiber ist der Neuburger Gastronom Christoph Gräbner, zum Ausschank kommen traditionell die Biere der heimischen Julius-Brauerei.