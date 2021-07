Der Neuburger Stadtteil Joshofen soll immer noch erneuert werden

Plus Der Neuburger Stadtrat genehmigt den neuen Kostenrahmen für die Dorferneuerung Joshofens. Ein neuer Entwurf der Straßenplanung berücksichtigt verstärkt die Interessen der Anwohner.

Es sind mittlerweile Diskussionen, die sich bereits über mehr als zehn Jahre ziehen. Seit 2008 wird die Dorferneuerung des Neuburger Stadtteils Joshofen diskutiert, bisher konnte man sich allerdings nicht auf eine Umsetzung einigen. Sowohl von den Bewohnern, als auch der Stadt wurden im Laufe der Jahre verschiedene Bedenken geäußert, die aber wohl mit dem in der jüngsten Sitzung des Stadtrats vorgestellten Konzept erst einmal vom Tisch sein sollten.