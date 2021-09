„Der Prozess ist das Kunstwerk“: So war das erste Kurzfilmfestival im Neuburger Kinopalast

Plus Fluss, Wildunfall, Auwald: Neun Kurzfilme bieten ein breites Themenspektrum auf der Leinwand. Das erste Neuburger Festival dieser Art erfreut sich insgesamt großer Resonanz.

Das Kinoprogramm ist vielseitig, da kann sich eine Besucherin, ein Besucher oftmals schwer für einen Film entscheiden. Warum nicht mehrere Filme an einem Abend ansehen? Beim Neuburger Kurzfilmfestival war das zum ersten Mal möglich.