Der Puls New Yorks im Neuburger Birdland: So lief der Auftritt von Noah Preminger

Der amerikanische Tenorsaxofonist Noah Preminger war mit seinem Quartett am Freitagabend zu Gast im Neuburger Birdland.

Plus Noah Preminger gilt als Speerspitze des Jazz-Nachwuchses. Sein Quartett schafft es, den urbanen Puls New Yorks in das Neuburger Birdland zu übertragen, und das mit neuen Rezepten.

Von Reinhard Köchl

Was ist jung? Früher, da stürmten die Talente mit Anfang 20 die Bühnen, heute gilt Noah Preminger mit seinen 35 Jahren schon als Speerspitze des Jazz-Nachwuchses. Dabei fing der Tenorsaxofonist aus Brooklyn tatsächlich kurz nach der Pubertät als Profi an und ist mit seinen mittlerweile 14 (!) Karrierejahren bereits so etwas wie ein alter Hase. Dennoch klingt sein Spiel und das seines Quartettes bei seinem mittlerweile zweiten Auftritt im Neuburger Birdland, der das 11. Birdland Radio Jazzfestivals einläutet, noch einen Tick innovativer, gerade weil er mit den bewährten Ingredienzien neue, tollkühne, abenteuerliche Rezepte präsentiert.

