Deutliche Preiserhöhung: Stadtwerke Neuburg verlangen 30 Prozent mehr für Gas

Gas-Kunden der Stadtwerke Neuburg müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zum neuen Jahr steigt der Gas-Preis im Schnitt um 30 Prozent.

Die Stadtwerke Neuburg erhöhen ihre Preise für Erdgas: Zum 1. Januar 2022 müssen die Kunden im Schnitt 30 Prozent mehr bezahlen, teilen die Stadtwerke mit. So steigt beispielsweise der Brutto-Arbeitspreis in der Grundversorgung bei einem Jahresverbrauch bis 24.000 Kilowatt von 6,75 auf 8,82 Cent/kWh.

Stadtwerke Neuburg erhöhen Preis für Gas

Der Grund für die Preisanpassung: Dieses Jahr habe es weltweit eine immense Nachfrage nach Erdgas gegeben, die Preise am Terminmarkt hätten sich im Laufe des Jahres verdreifacht, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Stand der Börsenpreis für eine Kilowattstunde Anfang des Jahres bei unter 2 Cent/kWh, lag der Preis im Oktober bei einem Höchststand von über 6 Cent/kWh. Der Preisanstieg begründet sich dadurch, dass nach einem kalten Winter die Erdgasspeicher in Europa geleert waren und wieder befüllt werden mussten. Vor allem Länder in Asien würden derzeit einen Wirtschaftsboom erleben und deshalb viel Energie benötigen. Ein weiterer Grund: Die erneuerbaren Energien lieferten durch ungünstige Witterungsbedingungen deutschlandweit weniger Energie als geplant, so dass die Nachfrage nach Gas stieg, um die Stromproduktion aufrecht zu erhalten.

Stadtwerke Neuburg: Preise für Strom bleiben weitestgehend stabil

Während die Gaspreise also steigen, bleiben die Strompreise für treue Bestandskunden in den Tarifen „Neuburger Strom nah“, „Ottheinrichstrom“ und beim Wärmestrom weitgehend stabil. In der Grundversorgung steigt der Preis von 29,98 auf 31,98 Cent. Eine moderate Preisanpassung gibt es im Tarif „Neuburger Strom nah“ für Neukunden. (nr)