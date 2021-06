Die Ausbildung zum Erzieher im Raum Neuburg wird attraktiver

Seit Jahren mangelt es an Erziehern, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Nun soll die Ausbildung am Neuburger Berufsschulzentrum modernisiert werden. Was dahinter steckt.

Wer Erzieher werden will, hat in der Regel einen langen Weg vor sich – fünf Jahre Ausbildung, davon vier unbezahlt in der Schule. Das dürfte ein Grund sein für den enormen Fachkräftemangel. Studien zufolge werden bis zum Jahr 2030 in ganz Deutschland mehr als 200.000 Erzieher fehlen. Seit Jahren wird deswegen versucht, die Ausbildung umzustrukturieren und damit für weitere Bewerbergruppen attraktiver zu machen.

Vor knapp fünf Jahren wurde deshalb zusätzlich zum traditionellen Ausbildungsmodell das Modell „optiprax“ geschaffen, wodurch Abiturienten und Quereinsteiger vergütet in einer Ausbildung mit optimierten Praxisphasen innerhalb von drei Jahren eine Ausbildung zum Erzieher absolvieren können. Nun soll eine Verkürzung auch mit Mittlerer Reife möglich sein. Mithilfe eines sozialpädagogischen Einführungsjahres (SEJ), das auf einen Beschluss des Bayerischen Landtags zurückgeht, sollen künftig Absolventen von Real- und Wirtschaftsschulen die Erzieherausbildung auf vier Jahre verkürzen können und von Anbeginn bezahlt werden. Auch im Berufsschulzentrum Neuburg soll das ab kommendem September möglich sein.

Der Kreisausschuss stellt sich geschlossen hinter das Konzept Sozialpädagogisches Jahr

Aus diesem Grund hat Leiter Matthias Fischer das Konzept vor dem Kreisausschuss vorgestellt, der den Plänen geschlossen zugestimmt hat. Neuburgs Oberbürgermeister nannte die Pläne „sehr gut“. Und: „Wir brauchen unbedingt mehr Erzieher. Fünf Jahre Ausbildungszeit sind restlos überzogen“. Auch Landrat Peter von der Grün fand lobende Worte für das Vorhaben des Berufsschulzentrums.

Bereits ab September soll es losgehen, vorausgesetzt es nehmen mindestens 16 Auszubildende teil. Im ersten Jahr, das durch staatliche Zuschüsse mit etwa 400 Euro monatlich vergütet wird, werden sie jeweils zwei Wochen in einer Trägereinrichtung und in der Fachakademie für Sozialpädagogik des Berufsschulzentrums ausgebildet. Daran schließen sich zwei Jahre vollschulische Ausbildung und ein Jahr Berufspraktikum an. An den Einrichtungen selbst wird es nicht mangeln. „Über 30 Stellen im Landkreis wären sofort verfügbar“ sagte Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ist überzeugt: „Das wird mit Sicherheit eine gewisse Linderung des Problems bringen.“ Das Modell „optiprax“ beispielsweise sei jetzt schon „eine Erfolgsgeschichte“ – nicht zuletzt bei der Aufgabe, das Berufsbild auch für mehr Männer attraktiv zu machen.

Der Leiter des Berufsschulzentrums verspricht sich eine Linderung des Erziehermangels

Für die Umsetzung braucht die Fachakademie weder neues Lehrpersonal noch mehr Unterrichtsräume. Die SEJ-Klasse teilt sich den Raum mit einer der drei „optiprax“-Klassen, die ebenfalls im zweiwöchigen Wechsel in der Fachakademie ausgebildet werden. Mit dem Mandat des Landkreises als Sachaufwandsträger werden Fischer und seine Mitarbeiter das Konzept nun bewerben und Interessenten, die sich an das Zentrum wenden, an geeignete Einrichtungen vermitteln.