Die Elisabethinerinnen in Neuburg haben eine neue Generaloberin

Plus Sr. Andrea Bahrholz ist Nachfolgerin von Maria Goretti Böck, die das Amt 19 Jahre lang bekleidet hat und es nun langsamer angehen lässt. Worauf ihre Nachfolgerin Wert legen will.

Stab- und Generationenwechsel bei den Elisabethinerinnen: Sr. Andrea Bahrholz (63) wurde zur neuen Generaloberin gewählt. An ihrer Seite steht Sr. Elisabeth Günzel (53) als neue Generalvikarin. Beide werden von der bisherigen Generaloberin Schwester Maria Goretti Böck (81), deren Vorgängerin Sr. Isentrud Eigen (82) und Sr. Lucia Schäfer (87) als Ratsschwestern unterstützt.