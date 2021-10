Neuburg

vor 32 Min.

Die Herbstdult in Neuburg ist zurück

Zur Herbstdult, die am morgigen Donnerstag beginnt, gesellt sich am Sonntag in der Neuburger Innenstadt der Krammarkt und zudem öffnet – dies auch am Südpark – die Geschäftswelt ihre Türen.

Dult, Krammarkt und als Höhepunkt der Marktsonntag: In Neuburg findet nach einer unfreiwilligen Unterbrechung wieder das beliebte Veranstaltungstrio statt. Was ab Donnerstag in der Innenstadt geboten ist.