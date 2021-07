Die Hochwasserlage in Neuburg entspannt sich

Plus Der Pegelstand der Donau rund um Neuburg geht wieder deutlich zurück. Der Auwald wurde am Wochenende geflutet.

Die Donau zieht sich langsam wieder in ihr Flussbett zurück – wenn es nicht weiter regnet. Der Pegel war deutlich nach oben geklettert, nachdem die Niederschläge in den vergangenen Tagen einfach nicht aufgehört hatten.