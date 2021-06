Neuburg

20:30 Uhr

Die Neuburger Fadenspieler kommen auf die Bühne zurück

Plus Nach monatelanger Pause können die Neuburger Fadenspieler endlich wieder ihre Marionetten tanzen lassen. Zum Start gibt es eine Neuinszenierung und einen besonderen Aufführungsort.

Von Anna Hecker

Es hätte alles so schön sein können. Seit das Neuburger Marionettentheater „Die Fadenspieler“ vergangenen Herbst in ihr neues Heim in der Amalienschule umgezogen ist, steht der Verein in den Startlöchern. Doch durch die Hygienebestimmungen war die Nutzung des Theaters bis jetzt nicht möglich. Stattdessen starten die Fadenspieler nun mit zwei Stücken im Schlösschen Hessellohe.

