Neuburg

vor 32 Min.

Die Sieger des Neuburger Biagio-Marini-Wettbewerbs stehen fest

Plus Beim Biagio-Marini-Wettbewerb im Rahmen der Neuburger Sommerakademie kommt es zum Wettstreit auf historischen Instrumenten. Sechs Ensembles der Alten Musik stellen sich der Fachjury.

Von Brigitte Clemens

Nicht nur in der Renaissance war Musik den Herrschern des Fürstentums Pfalz-Neuburg ein Anliegen. 2021 wurde in Erinnerung an den lange als Hofkapellmeister wirkenden Violinvirtuosen Biagio Marini zum 22. Mal der internationale Wettbewerb für Alte Musik im Rahmen der Neuburger Sommerakademie ausgetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .