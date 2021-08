Neuburg

Die Sommerakademie in Neuburg: Ein wenig stiller als sonst

Plus Die 43. Sommerakademie ist in Neuburg zu Ende gegangen. Trotz aller Einschränkungen, aber wegen der an vielen Orten präsenten Alten Musik nicht sang- und klanglos. Die Hoffnung auf eine wieder normale 44. Auflage lebt.

Von Annemarie Meilinger

Die 43. Neuburger Sommerakademie ist am Samstag zu Ende gegangen. Nach 2020 war sie die zweite Akademie im Corona-Modus: mit strengen Schutzauflagen und weitgehend ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, wenn man die wenigen zugelassenen Besucher der ohnehin wenigen Konzerte ausnimmt. Auch der Abschluss der Kurse der Bildenden Kunst musste ohne Besucher von außen stattfinden. Kleine Konzerte der Musiker in den Ateliers wie in den früheren Jahren waren ebenfalls nicht möglich. Lediglich die Kurs-Teilnehmer durften die Ateliers der anderen Kurse besuchen, um sich auszutauschen und die in zwei Wochen entstandenen Werke anzuschauen.

