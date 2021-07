Die "Touristiklinie": Die Obere Altstadt in Neuburg bekommt einen neuen Bus

Plus Die Linie 4 fährt ab September nicht mehr über die Neuburger Altstadt. Dafür gibt es Sammeltaxis und ab April 2022 einen „Touristikbus“ - was steckt dahinter?

Es bleibt dabei: Der Stadt-bus fährt ab 1. September nicht mehr durch die Obere Altstadt in Neuburg. Die Stadträte untermauerten ihre Entscheidung mit einer erneuten 8:5-Abstimmung im Werkausschuss. Gleichzeitig soll es aber eine ganz neue Buslinie geben, die wieder die Oberstadt ansteuern soll.