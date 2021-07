Neuburg

20:30 Uhr

Die ersten Preisträger des Neuburger Jugendförderpreises machen Elektromusik

Die Neuburger Theatergruppe Mimenfeld darf sich über den Kulturpreis der Stadt Neuburg freuen. Das Ensemble bietet anspruchsvolles und modernes Theater. Neben dem Jugendtheater des Neuburger Volksthaters ist es die zweite Schauspielgruppe, die in diesem Jahr ausgezeichnet wird.

Plus Zum ersten Mal hat die Stadt Neuburg in diesem Jahr einen Jugendkulturpreis verliehen. Insgesamt dürfen vier Preise an Gruppen und Einzelpersonen aus den Bereichen Theater, Gesang und Elektromusik übergeben werden.

Von Anna Hecker

Bunter könnte die Zusammenstellung kaum sein. Die Auswahl für die Kulturpreisträger der Stadt Neuburg spiegelt eine vielfältige Kunstszene der Stadt Neuburg wieder. Nicht nur von den Kunstrichtungen, auch was die Altersstruktur angeht, wurden die Kulturpreisträger in diesem Jahr als eine äußerst diverse Gruppe ausgesucht. Der Neuburger Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung des Kulturausschusses angeschlossen und darf gleich vier Preise überreichen.

