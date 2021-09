Neuburg

20:00 Uhr

Die ersten Wohnungen im "Siedlerweg" Neuburg sind vermietet

Plus Die Stadt Neuburg hat die ersten Einheiten im Haus „Siedlerweg“ vermietet. Das Sieben-Millionen-Euro-Projekt wird still und leise fertiggestellt. Ab Dezember sollen Mieter einziehen.

Von Winfried Rein

„Es läuft gut.“ Stadtkämmerer Markus Häckl kann nur Positives vom Wohnungsbauprojekt Siedlerweg in Feldkirchen berichten. Die Stadt nimmt knapp sieben Millionen Euro für 27 neue Wohnungen in die Hand. Jetzt werden sie an Mieter vergeben.

