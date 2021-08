Digitaler Startschuss: Neuburger Sommerakademie geht los

Plus Zum zweiten Mal in Folge kann die Neuburger Sommerakademie nicht mit einer festlichen Zeremonie eröffnet werden. Stattdessen stehen online Videobotschaften zur Verfügung.

Eigentlich war es immer ein großer Festakt im Kongregationssaal: Die Neuburger Sommerakademie wurde vor der Corona-Pandemie stets mit allen Beteiligten vor Ort eröffnet. Doch weil nach wie vor nur eine begrenzte Anzahl an Menschen zusammenkommen darf und Abstände eingehalten werden müssen, wird die 43. Sommerakademie digital mit Videobotschaften eröffnet.